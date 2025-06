VR al MINIMO STORICO: forte sconto per il visore Meta Quest 3S

Ti segnaliamo l’offerta su Amazon disponibile in questo momento (non sappiamo per quanto) che porta Meta Quest 3S al suo prezzo minimo storico. È il visore all-in-one per la realtà virtuale e la realtà mista che non dev’essere collegato a computer o console: funziona in modo del tutto autonomo e indipendente. Per iniziare subito a divertirsi, l’acquisto comprende 3 mesi di abbonamento al servizio Horizon+ con tanti giochi completi di ogni genere.

Super offerta Amazon per Meta Quest 3S

Ha in dotazione il potente processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 affiancato da 8 GB di RAM per ottenere prestazioni senza compromessi, display in alta risoluzione con lenti caratterizzate da un campo visivo di 96°x90° e i due controller Touch Plus da impugnare durante il gameplay. Lo puoi anche sfruttare per guardare film come se ti trovassi in un’immensa sala cinematografica. È possibile utilizzarlo anche indossando gli occhiali da vista, usando l’apposito distanziatore incluso nella confezione. Scopri di più nella pagina dedicata.

Grazie allo sconto di oggi puoi acquistare il visore Meta Quest 3S al suo prezzo minimo storico di soli 369 euro. Non è mai stato così conveniente fin dal suo lancio sul mercato. Purtroppo, non c’è modo di sapere fino a quando rimarrà online l’offerta: potrebbe andare sold out da un momento all’altro, non fatichiamo a immaginare che possa interessare molti.

Infine, va sottolineato che Amazon gestisce direttamente sia la vendita che la spedizione, senza passare da intermediari per assicurare il massimo dell’affidabilità durante tutta la transazione. La disponibilità è immediata e se lo ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis.