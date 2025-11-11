 Vuoi bollette prevedibili? Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con Octopus Energy
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Vuoi bollette prevedibili? Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con Octopus Energy

Con le tariffe bloccate luce e gas di Octopus Energy risparmi sulla bolletta e sai esattamente quanto spendi.
Vuoi bollette prevedibili? Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con Octopus Energy
Green Risparmio energetico
Con le tariffe bloccate luce e gas di Octopus Energy risparmi sulla bolletta e sai esattamente quanto spendi.

Con Octopus Energy puoi finalmente dire addio ai rincari in bolletta e alle brutte sorprese ogni volta che apri la tua posta. Grazie alla promozione Octopus Fissa 12M avrai tariffe bloccate per 12 mesi su luce e gas, con energia 100% rinnovabile e nessun vincolo o penale. Puoi richiederla online.

Attiva l’offerta Octopus Energy

Come puoi vedere dall’immagine qui sopra, hai due possibilità: una con costo della materia prima indicizzato e l’altra con costo della materia prima bloccato per 12 mesi.

Vogliamo parlarti proprio di questa: per la componente elettrica, la tariffa è fissata a 0,1078 €/kWh, con un costo di commercializzazione pari a 72 €/anno. Per il gas naturale, invece, la materia prima è proposta a 0,39 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 84 €/anno.

Attiva l’offerta Octopus Energy

In generale, l’offerta è pensata per la massima semplicità, oltre che convenienza: l’energia proviene al 100% da fonti rinnovabili, non hai penali in caso di recesso e soprattutto ricevi condizioni chiare sin dall’inizio. Inoltre, il passaggio avviene immediatamente, senza interruzioni di servizio, con un’assistenza clienti a tua disposizione per ogni evenienza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Hera Hybrid Special è l'offerta luce e gas per tagliare le bollette

Hera Hybrid Special è l'offerta luce e gas per tagliare le bollette
Octopus mantiene il costo del gas sotto i 0,40 euro/Smc anche nel mese di novembre

Octopus mantiene il costo del gas sotto i 0,40 euro/Smc anche nel mese di novembre
NeN Energia: il fornitore che ti blocca la bolletta per sempre senza rincari

NeN Energia: il fornitore che ti blocca la bolletta per sempre senza rincari
Octopus aggiorna le tariffe luce e gas: ecco quelle valide fino al 18 novembre

Octopus aggiorna le tariffe luce e gas: ecco quelle valide fino al 18 novembre
Hera Hybrid Special è l'offerta luce e gas per tagliare le bollette

Hera Hybrid Special è l'offerta luce e gas per tagliare le bollette
Octopus mantiene il costo del gas sotto i 0,40 euro/Smc anche nel mese di novembre

Octopus mantiene il costo del gas sotto i 0,40 euro/Smc anche nel mese di novembre
NeN Energia: il fornitore che ti blocca la bolletta per sempre senza rincari

NeN Energia: il fornitore che ti blocca la bolletta per sempre senza rincari
Octopus aggiorna le tariffe luce e gas: ecco quelle valide fino al 18 novembre

Octopus aggiorna le tariffe luce e gas: ecco quelle valide fino al 18 novembre
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
11 nov 2025
Link copiato negli appunti