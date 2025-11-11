Vuoi bollette prevedibili? Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con Octopus Energy

Con Octopus Energy puoi finalmente dire addio ai rincari in bolletta e alle brutte sorprese ogni volta che apri la tua posta. Grazie alla promozione Octopus Fissa 12M avrai tariffe bloccate per 12 mesi su luce e gas, con energia 100% rinnovabile e nessun vincolo o penale. Puoi richiederla online.

Come puoi vedere dall’immagine qui sopra, hai due possibilità: una con costo della materia prima indicizzato e l’altra con costo della materia prima bloccato per 12 mesi.

Vogliamo parlarti proprio di questa: per la componente elettrica, la tariffa è fissata a 0,1078 €/kWh, con un costo di commercializzazione pari a 72 €/anno. Per il gas naturale, invece, la materia prima è proposta a 0,39 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 84 €/anno.

In generale, l’offerta è pensata per la massima semplicità, oltre che convenienza: l’energia proviene al 100% da fonti rinnovabili, non hai penali in caso di recesso e soprattutto ricevi condizioni chiare sin dall’inizio. Inoltre, il passaggio avviene immediatamente, senza interruzioni di servizio, con un’assistenza clienti a tua disposizione per ogni evenienza.