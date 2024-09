Vuoi buoni Amazon in omaggio? Apri Conto Corrente Arancio Più di ING

Vuoi aprire un nuovo conto corrente? Uno dei più convenienti oggi è Conto Corrente Arancio Più di ING. Non solo avrai un conto a canone zero, ma potresti anche ottenere buoni Amazon in omaggio.

Il bello di questo conto è che il canone mensile di 5 euro può essere facilmente azzerato. Come? Basta accreditare lo stipendio o la pensione, oppure avere entrate di almeno 1.000 euro al mese. In questo modo, i tuoi soldi rimangono nel tuo conto, dove dovrebbero essere, nella stessa misura in cui li hai depositati.

Come ottenere i buoni Amazon in omaggio?

Pensavi che fosse tutto qui? Per i nuovi clienti di ING c’è la possibilità di ricevere gift card dal valore di 100 euro. Ecco la procedura per ottenerle:

Apri il conto utilizzando il codice ING2024 e richiedi la carta di debito.

e richiedi la carta di debito. Fai almeno una transazione con la carta entro il 29 novembre : primo buono da 50 euro .

: . Raggiungi 500 euro di spese con la carta entro il 29 novembre: secondo buono da 50 euro .

con la carta entro il 29 novembre: . Mantieni il conto attivo con una giacenza minima di 200 euro fino all’erogazione del premio.

Ci stai ancora pensando? Ti sciogliamo gli ultimi dubbi. Oltre alla carta di debito a canone zero con prelievi gratis nell’area euro, puoi richiedere la carta di credito e addirittura la prepagata, entrambe senza costi. E chi potrebbe dire no a bonifici istantanei gratis?

Che tu debba pagare l’affitto, comprare i tuoi gadget tecnologici preferiti o semplicemente risparmiare, Conto Corrente Arancio Più di ING può essere la tua scelta migliore. Ti basta seguire la procedura online per aprire il conto. Non aspettare troppo, però, perché la promo con i buoni Amazon in omaggio scadrà tra qualche giorno.