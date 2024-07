Vuoi farti venire la nostalgia? Ecco le serie tv adatte a te

Disney+ è una vera e propria miniera d’oro di film e serie TV “dimenticate”, pronte a far riemergere ricordi d’infanzia. Oltre alle recentissime produzioni, infatti, il catalogo streaming accoglie alcune chicche, che sembrano risalire a una vita fa. Se vuoi abbandonarti a un po’ di sana nostalgia, ecco quattro tra le migliori serie TV che, per giusto un paio d’ore, ti faranno tornare bambino o adolescente.

Disney+: le migliori serie TV per nostalgici

Buffy l’ammazzavampiri (1997 – 2002)

Questa iconica serie TV statunitense horror-action, ideata da Joss Whedon, ha accompagnato l’adolescenza di molti: un rewatch è d’obbligo. La storia segue le vicende di Buffy Summers, una ragazza di Los Angeles destinata a combattere vampiri, demoni e altre creature malvage. Nel suo ruolo di “cacciatrice”, Buffy è affiancata dal suo gruppo di amici – la Scooby Gang.

Malcolm (2000 – 2005)

Quanti hanno rivisto loro stessi in Malcolm, protagonista dell’omonima serie? Un bambino, terzogenito, di nove anni dotato di un’intelligenza fuori dal comune, circondato da una famiglia alquanto eccentrica. Tra il fratello maggiore ribelle spedito in accademia militare, il fratello minore dispettoso e il fratellino particolare spesso vittima di scherzi, Malcolm cerca di districarsi tra le dinamiche familiari, trovando conforto nell’amicizia con Stevie e nella passione per lo skateboard.

The Muppet Show (1976 – 1981)

I Muppet sono entrati di diritto nella cultura popolare. Kermit la Rana, Miss Piggy, Fozzie l’Orso e Gonzo sono figure ormai universalmente riconosciute: per un po’ di nostalgia, Disney+ accoglie tutte e cinque le stagioni dello show, che offrono un mix di musica originale, scenette comiche e ospiti speciali.

DuckTales – Avventure di paperi (1987 – 1990)

Dulcis in fundo, un po’ di animazione con DuckTales per ravvivare l’animo nostalgico. La serie segue le avventure di Paperon de’ Paperoni e del suoi nipotini, Qui, Quo e Qua. Insieme intraprendono un viaggio attorno al mondo alla ricerca di tesori, cercando al tempo stesso di difendere la fortuna del ricco zio dai nemici. Luoghi esotici e situazioni comiche fanno da cornice a una serie che ha talmente catturato i cuori da spingere Disney a realizzare un recente reboot (anche se l’originale vanta sempre un certo fascino).

