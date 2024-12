Vuoi investire online? Scopri il servizio MyMoneyCoach di ING

Complice la scarsa educazione finanziaria, gli italiani sono uno dei popoli che investe meno il proprio denaro, privandosi così dell’opportunità di far crescere i propri risparmi. Non saper investire non significa però non poterlo fare. Questo perché oggi esistono numerose piattaforme affidabili che possono farlo al nostro posto.

Tra i servizi di consulenza finanziaria digitale più validi si annovera MyMoneyCoach, lo strumento integrato nel conto corrente online della banca olandese ING. MyMoneyCoach aiuta i clienti di Conto Corrente Arancio e Conto Arancio a identificare i propri bisogni e trovare opportunità di investimento su misura.

L’attivazione di MyMoneyCoach è gratuita. Una volta avviato, il servizio prevede un canone mensile di 4 euro, che si può ridurre a 2 euro se il controvalore degli strumenti finanziari investiti è pari o superiore alla somma di 30.000 euro.

Come investire onlne con MyMoneyCoach di ING

Per iniziare a investire online con MyMoneyCoach occorre aprire Conto Corrente Arancio, il conto online di ING. Con l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure con entrate mensili di almeno 1.000 euro, si possono azzerare tutte le voci legate al conto, tra cui canone mensile, prelievi, bonifici istantanei, canone della carta di debito e di credito, più le principali operazioni bancarie.

Dopodiché si può procedere con l’attivazione di MyMoneyCoach tramite il sito ing.it. In pochi clic si ottiene una raccomandazione d’investimento su misura, con un portafoglio personalizzato di fondi che ING monitorerà in modo costante nel corso dei mesi successivi.

Per iniziare a investire, l’importo minimo richiesto è 5.000 euro, cifra necessaria per ottenere un portafoglio di titoli diversificato. Come già detto all’inizio, il servizio presenta un canone fisso mensile di 4 euro, che si riduce a 2 euro qualora il controvalore degli strumenti finanziari investiti sia uguale o maggiore all’importo di 30.000 euro.