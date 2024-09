Vuoi ricevere il 5% lordo sulle tue somme vincolate? Scopri SelfyConto

C’è un doppio grande vantaggio nell’aprire SelfyConto. Prima di tutto perché puoi avere un conto corrente online legato al circuito di Banca Mediolanum con una serie di vantaggi e servizi a tua disposizione.

In secondo luogo, a proposito di vantaggi, perché ti offre il 5% annuo lordo sulle tue somme depositate a 6 mesi. Il bello è che puoi svincolarle quando vuoi senza perdere gli interessi accumulati.

SelfyConto: un conto corrente online e fai fruttare i tuoi risparmi

SelfyConto è completamente digitale, a cominciare dal semplice procedimento di apertura: puoi fare tutto online sfruttando soltanto un documento d’identità, il codice fiscale, uno smartphone e il tuo indirizzo email. Inoltre, puoi persino velocizzare il procedimento con la tua identità SPID.

Una volta aperto avrai subito modo di provare con mano tutti i suoi grandi vantaggi, a cominciare dal basso costo, se non nullo: non ci sono infatti spese di apertura e il canone mensile è gratuito, con la possibilità di richiedere carte di debito e credito collegate al conto e sfruttare diversi metodo di pagamento per le tue necessità, tra bonifici, addebiti diretti e pagamenti contactless.

Poi, andiamo al grande aspetto da non sottovalutare e cioè l’offerta che ti permette di avere un tasso di interesse competitivo del 5% annuo lordo sulle tue somme vincolate per 6 mesi.

E già questo sarebbe un grande vantaggio, ma come se non bastasse SelfyConto ti garantisce l’opportunità di svincolare i fondi in qualsiasi momento e non perderai gli interessi maturati.

Insomma, aprendo SelfyConto ti assicuri i servizi di un conto corrente online a costo zero e la possibilità di accedere ad un interessante rendimento sui risparmi. Scoprilo sul sito ufficiale.