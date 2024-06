Vuoi risparmiare sul prezzo annuale della VPN? Scegli ExpressVPN (-49%)

Desideri risparmiare sul prezzo annuale della VPN? Scegli ExpressVPN, la VPN più veloce d’Italia. Adesso costa soltanto 6,42 euro al mese grazie allo sconto del 49%. Addirittura tre mesi extra di vengono regalati.

La combinazione di velocità, sicurezza e affidabilità rende questa VPN una delle più gettonate nel mondo. Ma quali sono i veri vantaggi che offre? Innanzitutto, la crittografia di livello militare e il protocollo Lightway. Questa sicurezza molto robusta garantisce la protezione totale dei tuoi dati online. Inoltre, il kill switch automatico interrompe la tua connessione internet se la VPN si disconnette accidentalmente, impedendo così che i tuoi dati vengano esposti.

Come risparmiare sul prezzo annuale della VPN di ExpressVPN

Come dicevamo, la velocità è il vero punto di forza di ExpressVPN. Grazie alla rete di server sparsa per il mondo, puoi navigare, guardare contenuti in streaming e scaricare file senza rallentamenti. I buffering con questa VPN non esistono, cosi come i lag.

Un altro aspetto che rende ExpressVPN un’ottima scelta è la sua facilità d’uso. La configurazione è stata ideata per essere rapida, anche per chi non ha competenze tecniche avanzate. Basta scaricare l’applicazione, seguire le istruzioni e, in pochi minuti, sei pronto a navigare in totale sicurezza. Le app di ExpressVPN sono disponibili per i sistemi operativi più diffusi come Windows, macOS, iOS, Android e Linux.

Tutti i comandi dell’interfaccia utente sono chiari e accessibili. Vuoi cambiare server? Un clic ed è fatto. Vuoi attivare il Kill Switch? Un altro clic e via. ExpressVPN ti permette di concentrarti su ciò che è davvero importante: la tua sicurezza online senza distrazioni o complicazioni.

ExpressVPN, quindi, non solo ti assicura la navigazione sicura e veloce ma ti consente anche di risparmiare sul prezzo annuale. Approfittane subito, perché lo sconto del 49% è a tempo limitato!