Vuoi un numero di telefono unico e originale? Con ho. Mobile puoi personalizzarlo

Il numero di telefono è molto di più di un insieme casuale di cifre con il quale essere raggiungibili. Se è vero che oggi più che in passato ricordare i numeri di telefono non è strettamente necessario perché li salviamo sulla rubrica e poi non li componiamo ogni volta che dobbiamo contattare quella persona, è altrettanto vero che questi possono essere considerati come una sorta di biglietto da visita. Immagina le potenzialità date dalla possibilità di avere un numero di telefono facile da ricordare, contenente una data importante o che sia legato a un’attività professionale. Con ho. Mobile tutto questo è possibile. Attiva ora l’offerta.

Personalizzazione del numero, 200 GB con SMS e minuti illimitati a 9,99€ al mese

La nuova offerta ho. Mobile include 200 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese. L’offerta è valida sia per le nuove attivazioni che per la portabilità del proprio numero (evitando così di doverlo chiudere definitivamente). Una volta attivato il nuovo numero è possibile, anche direttamente dall’applicazione sullo smartphone, personalizzare il numero scegliendo le cifre oppure chiedendo suggerimenti.

Il cambio del numero non comporta la perdita del proprio profilo WhatsApp e rappresenta, oltre a una scelta romantica e utile come idea regalo, anche un’opportunità molto vantaggiosa dal punto di vista professionale.

Con ho. Mobile si ha inoltre compreso nel piano anche l’utilizzo della rete 5G per una connessione ultraveloce e l’assistenza dedicata tramite WhatsApp. Inoltre nel caso in cui si dovessero esaurire i Giga (soprattutto utilizzando i 200 GB in hotspot) si può rinnovare in anticipo la disponibilità dei Giga del mese successivo utilizzandoli immediatamente. Così da non rimanere mai senza traffico dati.

L’offerta e la SIM (e l’eSIM a 1,99€) ho. Mobile sono attivabili dall’applicazione (anche tramite SPID) o prevedendo il ritiro in edicola e pagando online, in contanti o direttamente al momento del ritiro.