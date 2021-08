Vuoi un POS? Bastano 8,98 euro e un click

Ti serve un POS per un la tua azienda, il tuo banchetto o il tuo negozio? Vuoi tentare questa via per facilitare i pagamenti in mobilità riducendo al minimo i costi e ottimizzando le entrate? Nexi abbatte su Amazon il costo del proprio POS mobile, rendendolo accessibile per una cifra irrisoria: appena 8,98 euro.

Nexi, oggi il POS costa pochissimo

Complessivamente si tratta di uno sconto pari al 69%: ben più di una mano tesa, insomma, per tutti coloro i quali hanno la necessità di aprirsi una strada verso i pagamenti cashless ed ottemperare così anche agli obblighi di legge in merito. Nexi spiega che il POS accetta tutte le carte di credito principali (nonché prepagate, Apple Pay e Google Pay), non ha alcun canone e puoi beneficiare inoltre di un ulteriore 30% di credito d'imposta sul costo delle commissioni. L'accredito dei pagamenti avviene entro 24 ore, rendendo così facili i pagamenti, immediato l'incasso e minimo il costo di gestione del denaro.

Una volta ricevuto, il POS va attivato online: entro 5 giorni sarà possibile utilizzarlo per i primi pagamenti. Il POS può essere collegato a più smartphone e tablet (potendolo così utilizzare anche con i propri collaboratori) e le ricevute possono essere inviate tramite email o SMS ai clienti. Caratteristica fondamentale: per pagamenti fino a 10 euro la commissione sul pagamento è pari a zero. Esatto: per oggetti o servizi dal costo inferiore a 10 euro, l'incasso sarà completo, senza trattenuta alcuna, senza abbonamenti, senza commissioni o altro.

Non un nome qualsiasi: a monte di questo progetto c'è NEXI. “Leggero e portatile, con tastiera touch e batteria a lunga durata“, è questo un POS ideale per piccoli negozi e attività in mobilità o piccoli professionisti. A questo costo, soprattutto, è uno strumento ideale per chiunque.