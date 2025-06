Vuoi un sito professionale ma non sai da dove iniziare? Ci pensa Hostinger

Se hai un’idea e vuoi trasformarla in un sito web senza perdere tempo o imparare a programmare, la soluzione giusta esiste. Hostinger mette a disposizione un Website Builder potenziato dall’AI, che puoi provare gratuitamente per una settimana e senza bisogno di carta di credito.

Il sistema progettato da Hostinger è dedicato a chi vuole andare online in modo semplice, veloce ed efficace, anche senza alcuna esperienza tecnica. Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio come funziona, ma prima vogliamo dirti che per attivare la prova free di 7 giorni basta andare sul sito del provider.

Come funziona il Website Builder di Hostinger

Il funzionamento di Hostinger è immediato: non devi fare altro che spiegare in breve il tipo di sito che vuoi creare e l’AI costruirà per te una bozza personalizzata, completa di struttura, testi e stile visivo. A quel punto puoi entrare in azione, modificare ogni dettaglio con l’editor visuale, trascinando e componendo i tuoi contenuti in totale libertà. Tutto il processo è pensato per portarti online in pochi minuti, con risultati professionali.

Chi vuole aprire un e-commerce troverà strumenti dedicati: bastano le foto dei prodotti, e l’intelligenza artificiale genererà in automatico descrizioni, titoli e schede tecniche, aiutandoti a lanciare il tuo negozio digitale in modo intuitivo.

In più, il Website Builder di Hostinger integra diverse funzioni smart: un assistente AI per scrivere testi efficaci, un generatore di immagini personalizzate, strumenti SEO per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca e un modulo dedicato alla scrittura di articoli professionali.

Hostinger include nel servizio anche il dominio e lo spazio hosting, con piani pensati per ogni budget. E per iniziare, non spendi nulla: hai sette giorni per testare tutti gli strumenti, senza vincoli né pagamenti. Quando sei pronto, puoi attivare il piano annuale e pubblicare il tuo progetto online. Cosa aspetti? Vai sul sito di Hostinger .