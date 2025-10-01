Vuoi veramente risparmiare su luce e gas? Octopus blocca i prezzi per un anno

Risparmiare sulle bollette è oggi una priorità per famiglie e imprese. Le oscillazioni del mercato energetico possono rendere difficile la gestione dei costi mensili, ma c’è una soluzione che ti permette di pianificare le spese senza brutte sorprese. Con Octopus Energy e la sua offerta Fissa 12M, hai la possibilità di bloccare i prezzi di luce e gas per un intero anno.

In questo periodo non dovrai preoccuparti delle variazioni del mercato: la tariffa resterà stabile e trasparente, garantendoti tranquillità e controllo sui tuoi consumi. Attenzione però: c’è tempo fino a domani per attivare l’utenza. Andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Octopus Fissa 12M: stabilità e convenienza garantite

L’offerta Octopus Fissa 12M si distingue per semplicità e chiarezza. Per l’energia elettrica, la materia prima viene proposta a 0,1067 €/kWh, con 84€ all’anno di costi di commercializzazione. Per quanto riguarda il gas, la tariffa è di 0,397 €/Smc, sempre con 84€ annui di commercializzazione. Tutti gli importi sono al netto di IVA, imposte e altri costi regolati a livello nazionale come trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema.

La vera forza di questa proposta sta nella stabilità del prezzo per 12 mesi, che ti consente di evitare rincari improvvisi e gestire al meglio il tuo budget energetico. Al termine dell’anno, potrai scegliere se rinnovare con una nuova offerta a prezzo fisso o passare a una formula Flex, che segue l’andamento del mercato. In ogni caso, avrai sempre la possibilità di selezionare la tariffa più vantaggiosa in base alle tue esigenze.

Octopus Energy punta anche sulla trasparenza e sull’approccio green, fornendo energia in modo semplice e chiaro, senza vincoli nascosti. Con Octopus Fissa 12M, non solo proteggi il tuo portafoglio dai rialzi di mercato, ma hai anche la sicurezza di un fornitore che mette al centro la sostenibilità e la fiducia del cliente.

Se cerchi una soluzione pratica, sicura e conveniente per gestire luce e gas, questa è l’occasione giusta per iniziare a risparmiare davvero. Per approfittare dell’offerta vai sul sito di Octopus.