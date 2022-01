VyprVPN: migliore VPN per Netflix (sconto 45%)

Una delle migliori VPN per lo streaming è attualmente disponibile con uno sconto del 45%. VyprVPN offre molte funzionalità interessanti, come il protocollo Chameleon che permette di aggirare i firewall più impenetrabili e quindi di accedere ai siti censurati da alcuni governi autoritari.

VyprVPN: sconto 45% per un anno

VyprVPN consente agli utenti di accedere al catalogo USA di Netflix, quindi è possibile vedere film e serie TV non disponibili in Italia. Con la VPN è possibile accedere anche ad altri noti servizi, tra cui Amazon Prime Video, DAZN, Hulu e HBO Max, indipendentemente dalla posizione geografica. I server (sono oltre 700) offrono le prestazioni sufficienti per lo streaming a risoluzione 4K.

Oltre a Chameleon, VyprVPN supporta i protocolli più noti (WireGuard, OpenVPN e IPSec). Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. Non viene registrata l'attività online (politica no-log) e sono disponibili due utili funzionalità: Kill Switch (interruzione automatica dell'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN) e Public Wi-Fi Protection (connessione automatica alla VPN, se viene usata una rete WiFi pubblica).

VyprVPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, router, Android TV, Kodi e Chrome tramite estensione. Con un singolo abbonamento sono consentite fino a 30 connessioni simultanee.

L'abbonamento per un anno costa 7,17 euro/mese (sconto del 45%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.