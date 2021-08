VyprVPN: Olimpiadi in streaming con 40 euro

Mancano ancora quattro giorni alla fine delle Olimpiadi di Tokyo 2020, quindi gli utenti che vogliono seguire le gare in streaming non devono lasciarsi sfuggire l'ottima offerta di VyprVPN. Utilizzando il codice OLYMPICS21 è possibile ottenere un ulteriore sconto di 10 euro sul prezzo dell'abbonamento per tre anni. La somma da pagare è quindi 40 euro, pari a circa 1,11 euro/mese.

VyprVPN: sconto olimpico fino all'8 agosto

La rete di VyprVPN è composta da oltre 700 server che si trovano in oltre 70 posizioni. Gli utenti hanno a disposizione oltre 300.000 indirizzi IP per navigare in completo anonimato. Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit, mentre la rigorosa politica no-log garantisce la privacy (non viene registrato nessun dato sulle attività online).

Oltre ai protocolli standard (WireGuard, OpenVPN e IPSec), VyprVPN utilizza il protocollo proprietario Chameleon che consente di accedere ai siti più censurati dai governi. La VPN funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, router, Android TV e Kodi. Con un singolo abbonamento sono consentite fino a 30 connessioni simultanee.

L'offerta base prevede tre anni di abbonamento a 1,39 euro/mese. Inserendo il codice OLYMPICS21 si ottiene uno sconto aggiuntivo di 10 euro (fino all'8 agosto). Il costo diventa quindi 40 euro (da pagare ogni 36 mesi). È possibile anche usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.