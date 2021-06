VyprVPN: sconti imperdibili dal 21 giugno

Il Prime Day è il giorno dedicato alle offerte di Amazon. Il 21 e 22 giugno gli utenti potranno sfruttare anche le interessanti offerte di VyprVPN. La software house svizzera proporrà l'abbonamento triennale a 1,39 euro/mese, quindi il costo totale sarà 50,00 euro. Dal 23 giugno sarà possibile ottenere fino a 12 mesi gratuiti.

VyprVPN: Prime Day Deal e Summer Special

La prima offerta (Prime Day Deal), valida dal 21 al 22 giugno, prevede uno sconto aggiuntivo di 10 euro sull'abbonamento per 36 mesi. Ciò significa che gli utenti pagheranno solo 50,00 euro in totale, ovvero 1,39 euro/mese. per usufruire della promozione è necessario inserire il codice PRIME21 nella pagina di acquisto.

Terminata l'offerta Prime Day inizierà subito dopo l'offerta estiva (Summer Special). Dal 23 giugno sarà possibile sottoscrivere tre piani da 1 mese, 1 anno e 2 anni, ricevendo 1 mese, 6 mesi e 12 mesi in regalo, rispettivamente. I prezzi saranno dunque i seguenti:

Abbonamento 1 mese (+1 mese gratis): 6,48 euro/mese

Abbonamento 1 anno (+6 mesi gratis): 2,50 euro/mese

Abbonamento 2 anni (+12 mesi gratis): 1,67 euro/mese

Tutti i piani permettono ovviamente l'accesso senza limiti alla VPN. Gli utenti possono navigare in assoluto anonimato sfruttando gli oltre 700 server in 70 posizioni per un totale di oltre 30.000 indirizzi IP. VyprVPN consente di aggirare le restrizioni geografiche di oltre 45 servizi di streaming. Il traffico è ovviamente protetto dalla crittografia AES a 256 bit.

Oltre ai tradizionali protocolli OpenVPN, IPsec e WireGuard, VyprVPN utilizza il protocollo proprietario Chameleon che consente di accedere ai siti censurati in alcuni paesi (Cina, Russia e Turchia in particolare). Il funzionamento è garantito su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, router, Android TV e Kodi. VyprVPN supporta fino a 30 connessioni simultanee con un solo abbonamento.