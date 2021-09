VyprVPN: sconto fino all'87% per tre anni

Nuove imperdibili offerte per VyprVPN, una delle VPN più interessanti sul mercato. Gli utenti possono scegliere uno dei tre piani in base alle proprie necessità, considerando tuttavia che il risparmio maggiore (87%) si ottiene con l'abbonamento triennale. Lo sconto scende all'81% e al 50% con gli abbonamenti per 18 e due mesi.

VyprVPN: 1,39 euro/mese per tre anni

VyprVPN possiede una rete di oltre 700 server posizionati in oltre 70 luoghi in tutto il mondo. Gli utenti possono sfruttare oltre 300.000 indirizzi IP per navigare in completo anonimato e accedere ai siti non accessibili dall'Italia, aggirare le restrizioni geografiche e utilizzare le reti WiFi pubbliche in assoluta sicurezza.

La VPN supporta i protocolli più comuni (WireGuard, OpenVPN e IPSec), ma offre anche il protocollo proprietario Chameleon che consente di accedere ai siti censurati in determinati paesi, senza sacrificare privacy e prestazioni. Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. La funzionalità Kill Switch interrompe automaticamente il collegamento ad Internet per evitare di svelare il vero indirizzo IP, quando cade la connessione alla VPN.

La VPN funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, router, Android TV e Kodi. Con un singolo abbonamento sono consentite fino a 30 connessioni simultanee. Questi sono i prezzi, grazie all'attuale promozione:

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.