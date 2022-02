VyprVPN: la soluzione ideale per streaming di film e sport

Nonostante lo streaming di film e sport sia molto diffuso, esistono ancora tante limitazioni territoriali in tal senso.

Chi vuole seguire un evento sportivo legato a una precisa nazione o accedere a contenuti audiovisivi specifici di alcune piattaforme, può essere limitato in base alla provenienza del proprio numero IP. Per ovviare a queste situazioni, le Virtual Private Network restano la miglior soluzione percorribile.

Va però detto che non tutte le VPN sono uguali. Per ottenere il massimo in fase di streaming infatti, è necessario mantenere una banda elevata. Tra le diverse opzioni in questo ambito, VyprVPN è un nome che si sta facendo strada nel settore, forte di un ottimo servizio e di prezzi molto interessanti.

Streaming in 4K Netflix? Nessun problema con VyprVPN

L'azienda, fondata nell'ormai lontano 2009, si è costruita un nome proprio per il suo utilizzo in ambito streaming. VyprVPN include l'accesso a più di 45 cataloghi di librerie streaming, superando di gran lunga la concorrenza.

A distinguere il servizio rispetto ai competitor sono però anche le prestazioni elevate. La VPN in questione infatti, evita eventuali limitazioni da parte degli ISP e lavora per evitare fenomeni per il buffering anche quando si apprezzano filmati in 4K.

Sotto questo punto di vista, merita una citazione anche WireGuard, un protocollo che va ad incrementare le prestazioni soprattutto in ambito streaming. Altra caratteristica di VyprVPN da non sottovalutare è la semplicità di utilizzo. Anche chi non conosce il mondo delle VPN, può attivare il servizio con un semplice clic.

Meritano sicuramente una citazione anche soluzioni come il Kill Switch e la protezione dei Wi-Fi pubblici. Si tratta di iniziative che vanno oltre il semplice streaming, offrendo anche garanzie in ottica privacy.

E il prezzo? Grazie ai recenti sconti offerti da VyprVPN, è possibile ottenere questa VPN a un prezzo alquanto interessante. Con il 45% di sconto sulla sottoscrizione annuale infatti, è possibile pagare solamente 7,17 euro al mese.