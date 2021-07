VyprVPN: tre anni a 40 euro con lo sconto olimpico

Gli utenti che vogliono seguire tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo devono sottoscrivere un abbonamento a Discovery+. In alternativa è possibile installare VyprVPN per accedere ai servizi di streaming di altri paesi. Per l'occasione la software house svizzera ha ridotto ulteriormente il costo mensile a 1,11 euro, grazie al codice OLYMPICS21 valido fino all'8 agosto.

VyprVPN: solo 40 euro ogni tre anni

VyprVPN garantisce l'anonimato su Internet attraverso 700 server che si trovano in oltre 70 posizioni per un totale di oltre 300.000 indirizzi IP. Per aggirare le restrizioni geografiche e accedere ai servizi di streaming è sufficiente scegliere il server nel paese corrispondente (ed eventualmente effettuare la registrazione).

La VPN supporta diversi protocolli (WireGuard, OpenVPN e IPSec), ma quello proprietario (Chameleon) consente di “sbloccare” un maggiori numero di siti. Ovviamente il traffico dati è protetto dalla crittografia AES a 256 bit. VyprVPN funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, router, Android TV e Kodi. VyprVPN consente fino a 30 connessioni simultanee.

Non viene registrato nessun dato che permette di risalire alle attività online dell'utente (politica no-log) e ci sono alcune funzionalità avanzate, come il Kill Switch che blocca automaticamente la connessione ad Internet, se viene interrotto il collegamento alla VPN.

Lo sconto base per il piano triennale è dell'87%. Inserendo il codice OLYMPICS21 nel campo apposito, il costo annuale diminuisce di altri 10 euro, quindi l'utente pagherà solo 40 euro ogni 36 mesi, ovvero 1,11 euro/mese.