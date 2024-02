Wacom Cintiq 16, tavoletta grafica con display FHD per PROFESSIONISTI

La tavoletta grafica Wacom Cintiq 16 è una delle più ambite sul mercato. C’è poco da dire, con tutto quello che ti mette tra le mani è sicuramente il tuo sogno proibito se disegni digitale. Di grande qualità e con tanta tecnologia al suo interno rende l’impossibile realtà.

Non voglio dirti che raggiunge il minimo storico perché non è questo il caso, ma il piccolo sconto su Amazon ti consente di risparmiare una trentina di euro. Se sei interessato collegati in pagina per farla diventare tua a soli 549€.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Wacom Cintiq 16, la tavoletta grafica che fa sognare chiunque

Io sono una schiappa nel disegno classico, figuriamoci col digitale però appena l’ho vista me ne sono innamorata. Wacom Cintiq 16 fa proprio questo effetto, ti capisco.

Ampia, con display integrato in risoluzione FULL HD e supporto a più di 16 milioni di colori è praticamente una maestra nella sua categoria. Ti ci metti davanti e sogni di poter disegnare qualunque cosa ti passa nella mente con la sottile differenza che puoi farlo.

Si inclina se ti piace avere un angolazione mentre sei a lavoro, ha dei bordi su cui puoi appoggiarti per un sostegno affidabile ma senza ridurre lo spazio di lavoro o diventare brutti a vedersi.

Naturalmente arriva con la sua penna che è speciale sotto tutti i punti di vista. Viene registrata l’angolazione della punta, ha più di ottomila livelli di pressione e non ha bisogno di essere ricaricata grazie alla tecnologia EMR (sì, funziona senza batteria).

Nel complesso, questa tavoletta grafica è così avanzata che ti fa arrivare direttamente in uno studio professionale. La spesa? La vale tutta quanta.

Collegati al volo su Amazon per acquistare con un click la tua Wacom Cintiq 16 e realizzare i tuoi sogni. Ora a soli 549€ con lo sconto in corso.

