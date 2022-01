Wacom Intuos: tavoletta grafica a meno di 50 euro

Mettere una tavoletta grafica sulla propria scrivania significa poter disporre di uno strumento in grado di tornare utile sia per la produttività che per lo studio, nell'ambito dell'editing così come per la didattica. Oggi segnaliamo il modello Wacom Intuos proposto con una super offerta Amazon nella sua versione Small più compatta.

La tavoletta grafica Wacom Intuos Small in super offerta

Con in dotazione la penna sensibile alla pressione (4.096 livelli, priva di batteria, quattro pulsanti ExpressKey) per disegnare o scrivere a mano libera come si farebbe su un foglio di carta, ha un'area di attività da 7 pollici (15,2×9,5 centimetri). Se hai bisogno di ulteriori informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa del prodotto.

Inclusi anche il cavo USB per la connessione, un avvolgicavo, un connettore a forma di L e tre punte extra. Tra le altre caratteristiche del dispositivo vale la pena citare la piena compatibilità con Windows, macOS e Android.

Oggi hai la possibilità di acquistare la tavoletta grafica Wacom Intuos Small con penna sensibile alla pressione al prezzo finale di soli 49,90 euro invece di 79,90 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio presa in carico dalla logistica di Amazon: se la compri subito, domani sarà da te.