Wallester Business: la piattaforma completa per le spese aziendali

Wallester Business è la soluzione che fa per te se stai cercando un modo per semplificare e ottimizzare la gestione finanziaria della tua attività. È una piattaforma completa con cui gestire le spese aziendali in modo efficiente, emettere carte fisiche e virtuali, monitorare i pagamenti in tempo reale e automatizzare la contabilità. Puoi provarla gratis.

Perché scegliere Wallester Business

Come anticipato in apertura, con Wallester Business puoi emettere carte aziendali in pochi minuti, sia fisiche che virtuali, da collegare a un conto IBAN allo scopo di gestire pagamenti e acquisti in totale sicurezza.

Grazie al monitoraggio delle transazioni in tempo reale potrai controllare ogni spesa impostando limiti personalizzati per i tuoi dipendenti. In tal proposito, puoi anche contare su un apposito sistema di approvazioni di pagamento per avere davvero il massimo controllo.

Una delle feature che vale la pena sottolineare riguarda la gestione delle campagne pubblicitarie online, dato che avrai la possibilità di emettere carte virtuali dedicate esclusivamente all’acquisto di pubblicità, in modo da semplificare le operazioni di marketing e dedicargli una sezione a parte senza limiti o vincoli.

La contabilità è poi semplificata grazie alla funzione di fatturazione automatizzata: potrai caricare ricevute e fatture direttamente dall’app mobile, con tanto di integrazione nel sistema di gestione del budget. Infine, un altro punto di forza da non sottovalutare è il reporting dettagliato che ti darà dati precisi su tutte le spese aziendali, incluse analisi sulle performance finanziare e sull’ottimizzazione dei costi.

Integrabile facilmente con gli strumenti di gestione finanziaria più comuni, accedere a Wallester è completamente gratuito e puoi scegliere un piano tariffario su misura per il tuo business. Finalmente, la gestione delle spese aziendali sarà più semplice, trasparente ed efficiente che mai.