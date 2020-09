Walmart sfida Amazon sui droni per le consegne

Così come Amazon, anche Walmart ha dato il via alla fase di test per l’impiego dei droni da destinare alla consegna delle merci acquistate online. Il banco di prova scelto è la città di Fayetteville, nella Carolina del Nord. Il progetto era in cantiere ormai da qualche anno.

Droni per le consegne: al via i test di Walmart

Le unità sono quelle realizzate dalla startup israeliana Flytrex Aviation, in grado di percorrere fino a 10 Km trasportando pesi da un massimo di 3 Kg. Dotate di sei eliche, si muovono nel cielo fino all’abitazione del destinatario per poi calare dall’alto (senza atterrare) il pacco o la borsa contenente i prodotti, facendo poi ritorno al punto di partenza. Ovviamente perché il tutto possa funzionare correttamente sono necessari spazi adeguati, dunque non tutti potranno usufruire del servizio una volta che sarà lanciato su larga scala.

Si tratta dell’ennesimo guanto di sfida lanciato dal gruppo al rivale di Jeff Bezos. Focalizzando l’attenzione sulle iniziative legate al mondo e-commerce, nei prossimi giorni ci sarà il debutto di Walmart+, una inedita formula di abbonamento premium (98 dollari all’anno o 12,95 dollari al mese con 15 giorni di prova gratuita) che ai sottoscrittori offrirà benefici in linea con quelli di Amazon Prime: consegne illimitate gratuite su gran parte del catalogo, buoni carburante da spendere presso migliaia di stazioni, sconti esclusivi e un sistema basato su scansione dei codici per la spesa rapida nei punti vendita.

Ricordiamo infine che stando alle voci di corridoio trapelate nelle scorse settimane la società è tra quelle interessate all’acquisizione di TikTok che potrebbe essere ufficializzata già entro i prossimi giorni.