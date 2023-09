Watch Series 9 e Ultra 2: nuova gesture Doppio Tap

Apple ha annunciato ieri sera i nuovi Watch Series 9 e Ultra 2. Oltre alle novità hardware, tra cui il processore S9 SiP e il display più luminoso, l’azienda di Cupertino ha introdotto anche miglioramenti software. Una delle funzionalità supportate dal sistema operativo watchOS 10 è Double Tap (Doppio Tap in italiano).

Gesture Double Tap: come funziona

Per interagire con lo smartwatch è possibile sfruttare lo schermo touch e la corona digitale. Apple offre inoltre diverse gesture, come quelle per disattivare l’audio coprendo il dispositivo e per attivare/disattivare il display sollevando/abbassando il polso. Con i nuovi Watch Series 9 e Ultra 2 è stata introdotta un’altra utile gesture, denominata Doppio Tap, simile a quella supportata dal visore Vision Pro.

In realtà non è una vera novità, in quanto gli utenti con disabilità motoria possono già usare la funzionalità AssistiveTouch. Apple ha però aggiunto altre operazioni. Toccando due volte consecutive la punta di indice e pollice è possibile rispondere o chiudere una chiamata, scattare una foto, aprire la raccolta smart sul quadrante, avviare o mettere in pausa la musica, spegnere un timer e posticipare la sveglia.

Ma come è possibile questa “magia”? Apple ha sviluppato un algoritmo di machine learning che sfrutta il Neural Engine per elaborare i dati ricevuti da accelerometro, giroscopio e cardiofrequenzimetro ottico. Quando l’utente usa il doppio tocco tra indice e pollice, l’algoritmo rileva gli impercettibili movimenti del polso e i cambiamenti nel flusso sanguigno che converte nella corrispondente azione. La gesture Doppio Tap sarà disponibile con l’aggiornamento di ottobre.