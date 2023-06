watchOS 10: Caricamento ottimizzato su più Apple Watch

Su Apple Watch Ultra, con watchOS 9, è stata introdotta una nuova funzione dedicata alla batteria denominata Caricamento ottimizzato, la quale sfrutta l’apprendimento automatico sul dispositivo per analizzare l’uso quotidiano che ne fa l’utente, andando a impostare dinamicamente un limite di ricarica massimo per lo smartwatch. A quanto pare, però, con watchOS 10, che è stato annunciato in occasione della WWDC 2023, la feature in questione viene estesa a un maggior numero di Apple Watch.

watchOS 10: Caricamento ottimizzato non solo su Apple Watch Ultra

Dall’analisi della versione beta di watchOS 10 che è stata da poco rilasciata agli sviluppatori, infatti, emerge che la nuova relase del sistema operativo per Apple Watch estende la funzione di ricarica ottimizzata ad altri modelli dello smartwatch, tra cui Apple Watch SE, Series 6, Series 7 e Series 8.

Ovviamente, anche qualsiasi altro modello del dispositivo che verrà lanciato entro la fine dell’anno corrente, presumibilmente in autunno come di consueto, dopo il rilascio pubblico di watchOS 10 supporterà la funzione.

Da tenere presente che quando la funzione Caricamento ottimizzato viene sfruttata, in determinate situazioni la ricarica dell’orologio oltre l’80% viene posticipata (in tali situazioni il livello della batteria dell’orologio rimane tra il 75% e l’80%).

Come anticipato, Apple Watch usa il machine learning sul dispositivo per imparare le abitudini di ricarica quotidiane degli utenti, in modo che la funzione Caricamento ottimizzato si attivi solo quando l’orologio prevede che sarà collegato a un caricabatterie per un periodo di tempo prolungato. L’algoritmo mira a garantire che lo smartwatch sia ancora completamente carico quando viene rimosso dal caricabatterie.

