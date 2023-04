watchOS 10: nuova home screen simile a iOS con cartelle

Qualche giorno fa è emersa la notizia secondo cui watchOS 10 sarà il più grande aggiornamento mai visto sino a questo momento per Apple Watch. A tal riguardo, nelle ultime ore è stato reso noto che la futura versione del sistema operativo per lo smartwatch di Cupertino potrà contare su un nuovo layout per la home screen.

watchOS 10: nuovo layout con cartelle per la home screen

Andando più nello specifico, stando a quanto comunicato da una fonte anonima su Twitter, il nuovo layout renderà più semplice navigare tra le varie sezioni di watchOS e presenterà un aspetto molto più simile a quello di iOS, comprese le cartelle per le app.

Non vi è però certezza in merito al fatto che il nuovo layout venga abilitato per impostazione predefinita. Potrebbe infatti darsi che venga proposto come opzione secondaria da abilitare intervenendo sulle impostazioni del sistema operativo. La fonte, infatti, non ha fornito alcun dettaglio aggiuntivo al riguardo, ma ha fatto sapere che a stretto giro provvederà a fornire nuove informazioni.

Da tenere presente che la fonte che ha diffuso la notizia in questione è la medesima che ha parlato della Dynamic Island sul forum di MacRumors prima che iPhone 14 Pro e 14 pro Max venissero annunciati lo scorso anno, ragion per cui è potenzialmente affidabile, sebbene non disponga ancora di un track record di lungo corso. Ad ogni modo, al pari di qualsiasi altra indiscrezione non confermata ufficialmente è sempre bene prendere con le pinze, come si suol dire, qualsiasi dettaglio.

