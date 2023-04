watchOS 10 sarà il più grande aggiornamento per Apple Watch

In occasione della WWDC 2023 che si terrà dal 5 al 9 giugno, Apple toglierà i veli a watchOS 10, la nuova versione del sistema operativo per lo smartwatch dell’azienda. Stando a quanto riferito da Mark Gurman nella sua ultima newsletter su Bloomberg, si tratterà di un update estremamente importante, per la precisione sarà il più grande aggiornamento software per Apple Watch mai visto sino ad ora.

watchOS 10 sarà l’update più importante mai rilasciato

Andando più nello specifico, dopo le anticipazioni di inizio mese, Gurman riferisce che l’aggiornamento porterà in dote miglioramenti di grande portata, inclusa un’interfaccia aggiornata. Sono quindi attesi cambiamenti sostanziali alla UI e al sistema in generale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli al riguardo, per cui resta da vedere quali saranno, esattamente, le nuove funzionalità e le modifiche previste.

La prima beta di watchOS 10 dovrebbe essere resa disponibile ai membri dell’Apple Developer Program poco dopo la fine del keynote della WWDC, mentre la prima beta pubblica sarà probabilmente rilasciata a luglio per coloro che sono iscritti al programma software beta gratuito di Apple.

Da tenere però presente che il lancio di watchOS 10 non sarà accompagnato dal rilascio di modelli di Apple Watch con modifiche hardware significative. Con l’arrivo di nuovi modelli di smartwatch si saranno ovviamente dei cambiamenti, ma si tratterà di novità minime.

Ricordiamo che in occasione della WWDC di giugno l’azienda della “mela morsicata” toglierà i veli anche alle altre nuove versioni dei suoi sistemi operativi, ovvero iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 e tvOS 17. Potrebbero altresì venire annunciati nuovi prodotti hardware.

