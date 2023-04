watchOS 10: Apple ha in programma grandi novità

Nell’ultimo numero della sa newsletter settimanale “Power On” su Bloomberg, il giornalista Mark Gurman ha fatto il punto sui sistemi operativi che Apple dovrebbe presentare in occasione della WWDC 2023 che si terrà dal 5 al 9 giugno. Stando a quanto da lui dichiarato, watchOS 10, ovvero il futuro major update dell’OS per lo smartwatch dell’azienda, si preannuncia come particolarmente importante.

watchOS 10: attesi cambiamenti notevoli per interfaccia e funzioni

Andando più in dettaglio, il sistema operativo viene descritto come abbastanza ampio e dovrebbe portare in dote cambiamenti notevoli rispetto a quanto attualmente proposto, sia a livello di interfaccia utente che di funzionalità, contrariamente a quanto invece dovrebbe verificarsi con iOS 17 che punterà sulla stabilità, sempre a detta del giornalista. Ulteriori informazioni non sono disponibili, in quanto Gurman non è sceso nel dettaglio.

Qualche aggiornamento in più è invece disponibile relativamente alla nuova gamma di Apple Watch che verrà rilasciata in maniera nativa con la versione del sistema operativo in questione. A quanto pare, sono previste modifiche hardware modeste.

Alla luce di ciò, Gurman afferma quindi che l’update di quest’anno per watchOS è importante perché dal punto di vista hardware per l’Apple Watch non è atteso nulla di particolarmente eclatante.

Tornando ai sistemi operativi, invece, dalla beta di macOS 13.4 per Mac Gurman fa sapere che sarebbe emerso che il gruppo della “mela morsicata” aggiungerà il supporto ai suoi nuovi computer che probabilmente saranno lanciati a maggior 2023. Secondo le indiscrezioni ci sarebbero un nuovo Mac Pro con chip M2 Ultra e nuovi modelli di MacBook Air con M3.

