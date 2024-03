watchOS 11 per Apple Watch introdurrà poche novità

In occasione della WWDC 2024 che si terrà a giugno di quest’anno, Apple toglierà i veli alle nuove versioni dei sistemi operativi destinati ai suoi dispositivi, tra cui anche watchOS 11 per Apple Watch. Stando però a quanto emerso nel corso delle ultime ore, l’OS sarà un aggiornamento minore, senza particolari novità, pur trattandosi di una major relase.

A rendere nota la cosa è stato Mark Gurman di Bloomberg, con la sua consueta newsletter “Power On”, affermando che “l’aggiornamento di watchOS 11 sarà piuttosto minore”.

Anche se l’autorevole giornalista non menziona le possibili caratteristiche e nemmeno il motivo per cui il colosso di Cupertino non si concentrerà su importanti novità software, quando invece sul fronte hardware sono previste molte novità sui prossimi Apple Watch, è possibile che Apple si stia concentrando maggiormente su iOS 18 e sulle nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale che questo porterà in dote.

Volendo fare qualche ipotesi, una novità potrebbe riguardare un aggiornamento importante degli anelli attività, visto che negli ultimi anni non sono cambiate diverse cose su questo fronte e una modifiche del genere potrebbe sicuramente venire apprezzata dai più. La speranza più generale è però quella che Apple possa migliorare alcune funzioni, consentendo ai suoi smartwatch di riconoscere meglio le attività sportive che vengono svolte dagli utenti, di integrarsi maggiormente con lo stato di salute e migliorare ulteriormente la personalizzazione delle notifiche.

Da tenere presente che Apple ha da poco rilasciato un importante aggiornamento con watchOS 10, concentrandosi su display più grandi e nuove funzionalità per la salute.