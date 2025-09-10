watchOS 26 porta le funzioni salute sui vecchi Apple Watch

Quando si parla di watchOS 26, il pensiero corre subito ai nuovi Apple Watch Series 11 e Ultra 3. In realtà, l’aggiornamento porta con sé alcune delle funzioni salute più attese anche su modelli meno recenti.

Con watchOS 26 i vecchi Apple Watch monitorano ipertensione e sonno

Dal 15 settembre, anche i vecchi Apple Watch ricevono le notifiche per la pressione alta e il punteggio del sonno. Funzioneranno dalla Series 6 in su, inclusi SE di seconda generazione e il primo Ultra. Insomma, non serve per forza l’ultimo modello per avere le nuove funzioni salute. Bella mossa, questa volta invece di cambiare orologio per avere le ultime novità, basta aggiornare!

Con il sensore cardiaco ottico integrato, watchOS 26 analizza come i vasi sanguigni reagiscono a ogni battiti. Un algoritmo scansiona i dati per 30 giorni e, al minimo segno di tensione elevata, invia un avviso direttamente sul polso. Apple ha già avviato le pratiche di approvazione FDA e prevede il via libera imminente, per offrire questa funzione in oltre 150 paesi.

Il punteggio del sonno non è più un’esclusiva dei nuovi modelli. Sleep Score arriva su Watch Series 6 e successivi, Watch SE (2ª gen.) e Ultra (1ª gen.). Per calcolare la qualità del riposo, il sistema incrocia dati di frequenza cardiaca, temperatura del polso, ossigeno nel sangue e respirazione. Basta indossare l’orologio di notte e al mattino per ottenere un report dettagliato che aiuta a migliorare le abitudini.

Traduzione live e nuovo gesto del polso

Con watchOS 26 arriva anche la traduzione live dei messaggi (solo Series 9 e successivi). La novità carina è il gesto del polso. Basta scuotere il polso per silenziare tutto: chiamate, sveglie, notifiche. Comodo quando si hanno le mani occupate o si è in palestra. Apple Intelligence fa il resto.

Quando e come aggiornare

Tutti gli Apple Watch compatibili riceveranno watchOS 26 a partire dal 15 settembre, in abbinamento a iPhone 11 o successivi. Il download avviene tramite l’app Watch di iPhone, connesso a una rete Wi-Fi e carica superiore al 50%. In pochi minuti, l’orologio potrà monitorare ipertensione, qualità del sonno e molto altro, offrendo consigli su misura.