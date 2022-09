watchOS 9: nuova Low Power Mode su Apple Watch 4 e seguenti

Durante l’evento che Apple ha tenuto ieri sono stati presentati i nuovi modelli di iPhone 14 e di Apple Watch 8 e proprio a proposito dei suoi orologi e di watchOS 9 l’azienda ha comunicato una novità particolarmente interessante che di certo saprà fare la gioia di tutti coloro che spesso – e malvolentieri – non riescono a farsi bastare la durata della batteria.

watchOS 9: arriva la nuova Low Power Mode

Apple ha infatti fatto sapere che con l’ultimissima versione di watchOS, quella con cui vengono commercializzati gli Apple Watch 8, diventa possibile abilitare la nuova Low Power Mode (modalità a basso consumo) che quando attiva consente di ottenere fino a 36 ore di durata della batteria per singola carica. Non è un esclusiva dei nuovi smartwatch del gruppo di Cupertino, ma si tratta di una novità attivabile da chiunque possegga Apple Watch 4 e successivi.

Quando Apple Watch è in modalità Low Power, molte funzionalità principali restano disponibili, tra cui il monitoraggio delle attività e il rilevamento delle cadute, ma alcune feature come il display always-on e il rilevamento degli allenamenti vengono disabilitate per ridurre il consumo energetico.

Da tenere presente che attualmente watchOS integra già una modalità denominata “Basso consumo”, ma differisce dalla nuova poiché quando attiva disabilita praticamente tutte le funzionalità dell’orologio per risparmiare la durata della batteria, andando a mostrare solo l’orario. Trattasi insomma di una funzionalità da usare soltanto in caso di emergenza e, inoltre, per accedere nuovamente alle app e alle altre funzioni dello smarwatch gli utenti si vedono costretti a riavviare il dispositivo.