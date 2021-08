WD Elements: HDD portatile da 5TB a 106€ (-38%) | Offerte Amazon

L'hard disk portatile WD Elements da 5TB si trova in offerta su Amazon a 106,50€, lo sconto è del 38% per un risparmio effettivo di oltre 65 euro.

I dischi esterni della famiglia WD Elements sono caratterizzati da una scocca esterna in plastica piuttosto resistente, che protegge l'HDD da eventuali cadute o urti accidentali. Si collega a PC e Mac tramite cavo USB 3.0, le dimensioni compatte e il peso di 229g consentono di metterlo in borsa per portarsi dietro file importanti senza intasare il disco interno del PC.

Si tratta di un accessorio fondamentale per professionisti che necessitano di archiviare file di grosse dimensioni, come foto, video o progetti pesanti.

Oggi è possibile acquistare l'hard disk esterno WD Elements in offerta su Amazon a 106,50€, nel taglio di memoria da ben 5TB. Non manca la spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.