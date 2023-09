WD Elements Portable 1TB: difficile trovare di meglio (-16%)

Se stai cercando un modo affidabile e veloce per archiviare, trasferire e proteggere i tuoi preziosi file digitali, l’hard disk esterno WD Elements Portable è la scelta perfetta per te. E oggi, grazie all’incredibile sconto del 16% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 56,98 euro.

WD Elements Portable 1TB: le scorte a disposizione sono quasi finite

Questo hard disk esterno è dotato dell’ultima interfaccia USB 3.0, che offre velocità di trasferimento dati fino a 3 GB/s, molto più veloce rispetto alla vecchia USB 2.0 che raggiunge solo 480 Mbit/s. Questo significa che i tuoi file saranno trasferiti in un battibaleno, risparmiandoti tempo prezioso.

Una delle caratteristiche più sorprendenti degli hard disk esterni WD è l’adozione della tecnologia IntelliPower. Questo sistema intelligente regola la velocità di rotazione del disco da 5400 rpm a 7200 rpm in base alle necessità di lettura/scrittura dei dati. Ciò non solo aumenta la durata e l’affidabilità del disco, ma riduce anche il consumo energetico, rendendolo ecologico ed efficiente.

Questo hard disk è preformattato per Windows, ma se sei un utente Mac, non preoccuparti! Può essere facilmente riformattato per adattarsi al tuo sistema operativo, offrendoti flessibilità e versatilità.

Il design compatto e leggero del WD Elements Portable lo rende perfetto per chi è sempre in movimento. Puoi portare con te tutti i tuoi file importanti ovunque tu vada, senza doverti preoccupare di spazio insufficiente o temere perdite di dati.

Non perdere l’opportunità di acquistare l’hard disk esterno WD Elements Portable 1TB oggi, con il 16% di sconto su Amazon. Affidabile, veloce e versatile, è il compagno ideale per la tua vita digitale. Approfitta subito di questa offerta limitata e acquistalo al prezzo speciale di soli 56,98 euro. Non perdere altro tempo, offerte del genere non sono infinite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.