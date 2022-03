WD My Passport 500GB: l'NVMe portatile al 50%. Che BOMBA!

Se lo spazio di archiviazione non ti basta mai, almeno non rinunciare alle prestazioni. Il WD My Passport 500GB rappresenta un’ottima alternativa ai tradizionali dischi rigidi portatili in grado di offrire capienza, ma anche prestazioni ai vertici della categoria grazie all’NVMe presente al suo interno. Oggi puoi pagarlo solo 81 euro, esattamente a metà prezzo su Amazon.

SSD NVMe portatile WD My Passport 500GB: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto ricercato, con una superficie elegante che richiama il settore a cui si rivolge, ovvero quello professionale. La scocca è realizzata completamente in policarbonato in grado di resistere ad urti, vibrazioni e cadute da un massimo di 2 metri. All’interno ospita un’unità NVMe che garantisce una velocità di lettura fino a 1050MB/s e fino a 1000MB/s in scrittura. Si tratta di prestazioni circa 12 volte superiori rispetto ai tradizionali dischi magnetici. Questo significa che potrai effettuare operazioni come i backup in maniera estremamente più rapida ottimizzando così il lavoro. Naturalmente, la capacità da 500GB consente di archiviare qualsiasi tipo di dati, dai documenti ai più imponenti progetti tridimensionali.

Trattandosi di un dispositivo di archiviazione, Western Digital non ha trascurato la sicurezza della sua unità. È presente, infatti, la crittografia hardware AES256 che fornisce la migliore protezione in caso di furto, smarrimento o accesso non autorizzato. Potrai impostare una password per l’accesso all’intera memoria o per singoli file e cartelle. Non manca neanche un software di gestione dal quale verificare in tempo reale lo stato di salute del disco o calendarizzare i backup. Per il collegamento al computer, sfrutta un’interfaccia USB Type-C 3.2 indispensabile per fruire delle massime prestazioni offerte. Tuttavia, all’interno della confezione è presente un adattatore da USB-C a USB-A per il collegamento al computer. Questo richiede inevitabilmente qualche compromesso dal punto di vista prestazionale, ma gli fornisce una flessibilità totale.

Grazie allo sconto del 49%, il WD My Passport 500GB è disponibile su Amazon a soli 81 euro per un risparmio di circa 80 euro sul prezzo di listino. Sostanzialmente, potrai acquistare il disco a metà prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.