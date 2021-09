WD My Passport SSD da 1 TB al minimo storico (-45%)

Il World Backup Day è stato istituito appositamente per ricordare l'importanza delle copie di sicurezza di qualsiasi tipologia di file. Sul mercato esistono diversi prodotti per ogni esigenza, ma la soluzione migliore è rappresentata dalle unità esterne. Tra le più veloci c'è il My Passport SSD di Western Digital con porta USB Type-C. Su Amazon è possibile acquistare il modello da 1 TB a un prezzo molto interessante: il prezzo di listino di 259,99 euro scende del 45% e arriva a quota 142,37 euro.

WD My Passport SSD da 1 TB: caratteristiche principali

Il My Passport SSD da 1 TB, come gli altri modelli della serie, ha un involucro in metallo che può resistere alla cadute da un'altezza di ben 2 metri. È inoltre resistente a urti e vibrazioni. L'unità si collega al computer tramite porta USB Type-C (USB 3.2 Gen 2). Nella confezione è presente anche un adattatore da USB Type-C a USB Type-A, oltre al software WD Discovery per il backup. Dimensioni e peso sono 9 x 4.5 x 1 cm e 46 grammi, rispettivamente.

Grazie alla tecnologia NVMe, il My Passport SSD da 1 TB raggiunge velocità massime di 1.050 MB/s in lettura sequenziale e 1.000 MB/s in scrittura sequenziale. Ovviamente le prestazioni saranno inferiori se l'unità viene collegata a porte USB 3.0 o 2.0. Il software in dotazione permette anche di proteggere i dati tramite password e crittografia AES a 256 bit.

Il My Passport SSD da 1 TB può essere acquistato su Amazon al prezzo di 142,37 euro, invece di 259,99 euro (sconto del 45%).