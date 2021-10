Web Design con Figma: progetta interfacce efficaci con il corso in offerta a 14,90€

Impara l'arte del web design con Figma, un pratico tool per la progettazione di interfacce web, e dai vita a composizioni digitali d'effetto. Il corso Domestika dedicato è in sconto del 63% ancora per pochi giorni, al prezzo di 14,90 euro invece di 39,90 euro. L'insegnante Pablo Stanley, designer e illustratore messicano, ti spiegherà in venti lezioni come creare una forte composizione visiva che non sua solo di bell'aspetto, ma che abbia anche il potere di comunicare con chiarezza un messaggio utilizzando Figma.

Le prime lezioni si concentreranno sulle basi e sui principi di progettazione visiva necessari per dare vita a design di successo: scala, gerarchia, equilibrio e contrasto sono soltanto alcuni dei sette “Principi di Gestalt” che vengono sfruttati in campo grafico per influenzare l'interpretazione di qualsiasi lavoro. Dopo aver introdotto gli elementi visivi, sarà il turno della parte pratica del corso durante la quale l'utente metterà a frutto le conoscenze appena acquisite per migliorare la tipografia (dalla scelta del carattere alla dimensione e spaziatura) e scoprire l'impatto che il colore esercita sul design finale. Infine verrà realizzato un mockup ad alta fedeltà della pagina web, completa di collegamenti fra le pagine ed interazioni animate.

Non è richiesta alcuna esperienza precedente per partecipare al corso, né particolari requisiti tecnici a parte un computer connesso ad internet, carta e penna e un account Figma. Il corso di Web Design con Figma è in offerta a 14,90 euro, in sconto del 63% rispetto al prezzo di listino di 39,90 euro. Una volta acquistato il corso, potrai accedere illimitatamente a tutte le sue lezioni (venti in totale) e contenuti compresi nel prezzo.