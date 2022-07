Web hosting facile e intuitivo all'88% di sconto

Hostinger è una tra le più conosciute aziende di web hosting, nonché tra le migliori soluzioni per avviare e pubblicare il proprio sito web in modo facile e intuitivo, anche con WordPress. I piani disponibili sono tre, attualmente in promozione fino all’88% di sconto: in base a quale decidi di acquistare, puoi ottenere un certificato SSL gratis, dominio gratuito e larghezza banda illimitata. Che tu sia un principiante o una piccola e media impresa, c’è un piano Hostinger che fa al caso tuo.

Hostinger, una panoramica sui piani in offerta

Single Web Hosting è il piano più economico (0,99 euro al mese), ideale per i principianti che vogliono realizzare un sito web che non superi le 10 mila visite mensili. Nonostante alcune funzionalità ridotte (come l’assenza di dominio gratuito e il traffico limitato a 100 GB), offre tutti gli strumenti necessari per iniziare: 30 GB di spazio su SSD, certificato SSL gratis, gestione DNS, due sottodomini, due database, account e-mail, account FTP, protezione Cloudflare e backup settimanale.

Per i siti web personali c’è Premium Web Hosting, il più scelto dagli utenti. A 1,99 euro / mese puoi aprire 100 siti web (fino a 25 mila visite mensili) e otterrai 100 GB di memoria SSD. Troviamo, inoltre, fino a 100 account e-mail, certificato SSL gratis e dominio gratuito per un anno, larghezza banda illimitata, account FTP illimitati, 100 sottodomini, gestione DNS, protezione Cloudflare e backup settimanali.

Piccole e media imprese possono fare affidamento su Business Web Hosting, a 2,99 euro al mese. Si tratta del piano più completo, che supporta fino a 100 mila visite mensili e 200 GB di memoria SSD. Oltre alle funzionalità già presenti, troviamo anche backup giornalieri, CDN Cloudflare e funzionalità staging per WordPress.

Hostinger: velocità, efficienza e semplicità

Tutti i siti web realizzati con Hostinger sono protetti con più livelli di fail-safe, RAID-10, backup giornalieri o settimanali. Ben dieci data center – distribuiti a livello globale – mantengono i siti web veloci in qualsiasi Paese e di conseguenza latenze più basse. Hostinger, inoltre, rinnova regolarmente i propri sistemi, proteggendo i server dagli attacchi DDoS e migliorandone la velocità con le più recenti tecnologie LiteSpeed. hPanel è il pannello di controllo da cui è possibile gestire ogni aspetto legato al sito web, intuitivo anche per i principianti. È tradotto in 17 lingue e dispone di un servizio di migrazione WordPress interno.

Sottoscrivendo un abbonamento da 48 mesi, è possibile risparmiare fino all’88% di sconto su tutti e tre i piani di Hostinger. È possibile, inoltre, usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

