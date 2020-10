Alla fine anche il Web Summit 2020 sarà solo online. Nonostante nei mesi scorsi il numero uno dell’evento abbia più volte confermato la volontà di organizzarlo nella sua tradizionale formula “in presenza” a Lisbona, l’aggravarsi della crisi sanitaria a livello europeo ha costretto a un dietrofront. Una decisione frutto del buon senso.

Anche il Web Summit quest’anno sarà 100% digitale

Sul palco virtuale della kermesse saliranno circa 800 speaker inclusi Eric Yuan (amministratore delegato di Zoom), Margrethe Vestager (Commissario Europeo per la Concorrenza) e Mike Schroepfer (CTO di Facebook). Oltre 500 aziende hanno confermato la loro adesione: tra queste Cisco Systems, Siemens, UBS, Twilio e Cloudflare. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole del CEO di Web Summit, Paddy Cosgrave, che motiva la scelta.

Lisbona è ancora la casa di Web Summit, ma con la crescente epidemia di COVID-19 in Europa abbiamo dovuto pensare a ciò che è meglio per la popolazione del Portogallo e per i nostri partecipanti. La risposta più sicura e ragionevole è organizzare Web Summit solo online in questo 2020. Guardiamo avanti per accogliere tutti a Lisbona nel 2021.

L’edizione 2020 era pianificata dal 2 al 5 novembre nella capitale portoghese, mentre nella sua nuova forma digitale andrà in scena dal 2 al 4 dicembre. Considerata la conferenza europea sulla tecnologia più imponente dell’anno in termini di partecipazione (70.000 persone vi hanno preso parte nel 2019), Web Summit è stata organizzata dalla sua prima comparsa del 2009 e fino al 2015 a Dublino, in Irlanda, per poi trasferirsi in pianta stabile a Lisbona.