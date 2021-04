Webcam 1080P AUKEY in offerta su Amazon con questo coupon

La webcam per PC di AUKEY si trova in offerta su Amazon a 25,99€, per accedere allo sconto occorre selezionare la casella relativa al coupon da 14 euro e procedere all’acquisto.

Le webcam sono diventate uno strumento fondamentale durante l’ultimo anno, smartworking e didattica a distanza hanno contribuito ad aumentare la richiesta di mercato. Si tratta di una periferica essenziale per svolgere o seguire lezioni in remoto o partecipare a riunioni e conferenze di lavoro.

Questo modello AUKEY si connette ad un PC Windows e Mac e si installa automaticamente, funziona alla perfezione con tutti i principali servizi e piattaforme come Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e molti altri. Grazie all’ottimo sensore CMOS integrato, la webcam AUKEY sviluppa un segnale video in risoluzione FullHD 1080p privo di latenza.

Inoltre non manca un microfono che garantisce una qualità audio in entrata ben superiore rispetto alle soluzioni integrate nei laptop. Tramite il supporto alla base è possibile agganciare la webcam ad un monitor esterno o allo schermo del portatile, in alternativa può essere fissata su un treppiede grazie alla filettatura da 1/4 di pollice.

Oggi la webcam AUKEY 1080p è disponibile in offerta su Amazon a 25,99€, applicando l’apposito coupon da 14 euro in fase d’acquisto. Il prodotto è compatibile con la spedizione espressa Prime con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.