Webcam 1080p30 con anello LED a meno di metà prezzo

Quella che vi suggeriamo in questo articolo è una webcam che, al prezzo proposto oggi da Amazon, rappresenta un affare da non lasciarsi sfuggire. Stiamo parlando della Agptek Light Ring Webcam 1080p, una soluzione estremamente versatile e funzionale per ogni circostanza.

Webcam Agptek Light Ring 1080p: caratteristiche tecniche

Il design della camera ricorda molto quello della nettamente più costosa Razer Kyio, con un anello LED che circonda l’obbiettivo. Questo permette di illuminare il soggetto inquadrato, su 3 diversi livelli a seconda dell’esigenza. Il sensore, invece, è un CMOS a 5 lenti in grado di riprendere immagini Full HD a 30fps. Non mancano alcune feature indispensabili per una buona qualità della chiamata quali autofocus e correzione automatica della luce. La prima permette di mantenere costantemente a fuoco il soggetto, senza la necessità di intervenire manualmente. La seconda invece calibra automaticamente i colori in modo da ottenere un’immagine chiara e definita anche in ambienti con scarsa illuminazione. Utile la copertura per la privacy che permette di chiudere l'obbiettivo quando la camera non è in utilizzo.

La webcam offre la compatibilità con praticamente qualsiasi sistema operativo: supporta infatti Windows, Mac OS, Linux e Android. Lo stesso si può dire per le applicazioni come Skype, Teams, FaceTime, Zoom, Google Meets completamente supportati dalla periferica. Si tratta infatti di un dispositivo plug and play, basterà quindi collegarla ad una qualsiasi porta USB per essere pronta all’utilizzo. Da sottolineare è, tuttavia, la compatibilità con i software di broadcasting come OBS ed XSplit. La camera, infatti, è pensata anche per le dirette streaming su Twitch, YouTube e Facebook Live. Chiude la dotazione un pratico treppiedi che permette di posizionare la webcam praticamente ovunque, e trovare il perfetto angolo di ripresa in ogni situazione.

Grazie alle offerte del giorno la webcam è acquistabile su Amazon a soli 15,29 euro con uno sconto di addirittura il 57% sul prezzo di listino.