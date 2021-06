Webcam 4K con treppiedi incluso a meno di 40 euro

Quella che vi suggeriamo in questo articolo è una webcam per chi desidera una qualità dell’immagine al top. Si tratta della Yoroshi Welcam 4K, una videocamera dal rapporto qualità/prezzo impressionante, oggi in offerta su Amazon.

Webcam 4K Yoroshi Welcam: caratteristiche tecniche

Innanzitutto partiamo dal design, minimale, ma molto interessante. Nella parte frontale, infatti, sono presenti due LED di stato, uno per la connessione al PC e l’altro che indica la cattura. Il sensore è un CMOS da 8 Megapixel a 6 lenti, in grado di catturare immagini con una risoluzione di 4K a 30fps. Ottima la dotazione che comprende oltre, ovviamente, alla webcam anche un pratico treppiedi che permette di posizionare la camera praticamente ovunque. Non manca un doppio microfono frontale con cancellazione del rumore che garantisce una voce chiara e cristallina. Presente anche un coperchio per la privacy, che copre l’obbiettivo quando la camera non è in utilizzo. Uno strumento decisamente utile per evitare l’accesso alle immagini da parte dei malintenzionati.

La webcam supporta praticamente ogni sistema operativo. Grazie alla funzionalità plug and play è compatibile con Windows, Mac OS, Linux e Android. Perfetta quindi per la DAD e le videoconferenze con i principali software dedicati allo scopo come Skype, Teams, Zoom, Google Meet e FaceTime. Tuttavia, si tratta anche di un dispositivo estremamente versatile. L’autofocus, insieme alla correzione automatica del colore, la rendono un’alleata ideale per le dirette in streaming. La webcam, infatti, è ottimizzata per i software di broadcasting come OBS, che garantisce una perfetta compatibilità con Twitch, YouTube e Facebook Live.

Grazie ad uno sconto del 33% è possibile acquistare la webcam su Amazon per soli 39,99 euro con un risparmio di ben 20 euro sul prezzo di listino.