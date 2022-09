Webcam a prova di hacking: questo software tutela la privacy

È stato riscontrato che le webcam di laptop e tablet possono essere violate senza che l’utente se ne renda conto.

A questo scopo, di solito si utilizzano diversi strumenti, ma sono gli antivirus come Norton 360 Premium che possono proteggerti al 100%.

Purtroppo, non tutti gli utenti si preoccupano di proteggere i propri dispositivi da questi intrusioni, che nel 70% dei casi sono dovute ai Trojan Horse, piccoli software che si celano nei PC, registrandone le attività e, talvolta, prendendone il controllo.

La creazione di questi strumenti di gestione remota è abbastanza semplice, così come è semplice la loro distribuzione, volta a catturare filmati senza che l’utente se ne accorga.

Hacking delle webcam: un problema facilmente risolvibile

L’hacking delle webcam è relativamente facile per un dispositivo chiamato Shodan, piuttosto pericoloso e in grado di accedere non soltanto a quelle di PC e dispositivi mobili, ma anche alle webcam di smart TV, sistemi di illuminazione e altri dispositivi online.

Per i PC la soluzione è semplice: installare Norton 360 Premium e usufruire della funzione SafeCam, che fornisce protezione quando l’utente usa online la propria webcam.

Il suo lavoro è quello di impedire alle applicazioni non autorizzate e ai malware di accedere alla webcam con finalità a volte di estorsione.

L’attivazione di Norton SafeCam impedisce a queste applicazioni di catturare immagini e video e di trasferire i contenuti all’esterno, compromettendo in questo modo la privacy.

Monitorando in modo costante le applicazioni che accedono alla webcam, avvisa l’utente nel momento in cui un programma indesiderato tenta di accedere alla webcam. A questo punto, l’accesso all’applicazione può essere consentito o bloccato.

Una protezione necessaria per chi registra spesso video. Accedendo a questa pagina, si potrà acquistare Norton 360 Premium con lo sconto del 66%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.