Webcam a soli 5€? Ecco come fare grazie ad Amazon!

Siete alla ricerca di una buona webcam per il vostro ufficio o la vostra postazione casalinga, ma non volete spendere grosse cifre? Su Amazon c'è un grandiosa promozione che vi permettere di portarvi a casa la webcam EIVOTOR al prezzo di soli 5,49 euro. Come? Inserendo il codice 5C79TKLQ in fase di acquisto. Il prezzo di listino, infatti, ha già uno sconto pre-applicato del 41% che lo fa abbassare a 10,99 euro. Il codice, invece, abbassa quest'ultimo del 50%.

Webcam EIVOTOR: caratteristiche principali

Grazie all'ottima trasmissione HD di 30 fotogrammi al secondo, questa webcam garantisce un'eccellente risoluzione dell'immagine (1280 x 720) e fluidità. Con l'interfaccia USB 2.0, questo dispositivo è plug-and-play senza la necessità di installare altri driver. Inoltre, questa videocamera, in streaming, ha una funzione di correzione automatica della luce, che può garantire colori più naturali anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La webcam è interamente compatibile con Windows, Mac OS, Linux, Android ed è adatta per la maggior parte delle applicazioni di videochiamata come Zoom, Skype, Google Hangouts, Youtube, Facebook, Webex, Xsplit ecc. Il microfono incorporato ha una funzione di riduzione del rumore automatica che offre un audio più chiaro anche in ambienti rumorosi. Non perdete tempo e approfittatene della promozione di Amazon. Inserendo il codice 5C79TKLQ in fase di acquisto, questa splendida webcam può essere vostra a soli 5,49 euro!