Webcam Aukey 1080p ideale per DAD in offerta

Se siete alla ricerca di una buona webcam, Amazon propone un’interessante promozione su una delle più vendute e apprezzate. Si tratta della Aukey Webcam PC-W3, un prodotto piuttosto essenziale, ma estremamente efficace ed affidabile.

Webcam Aukey PC-W3 1080p: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto semplice, in una veste completamente nera ed un vetro che ricopre l’intera parte frontale. Così come semplice è la configurazione, trattandosi di una periferica plug and play. Basterà infatti collegare l’hardware ad una qualsiasi porta USB, e la camera sarà pronta all’uso, senza la necessità di driver o software di terze parti. L’obbiettivo è in grado di catturare immagini in Full HD (1080p) a 30 frame al secondo. Un sensore CMOS da 1/2,9” in grado di offrire un ottimo livello di dettaglio ed una buona fluidità durante videochiamate e videoconferenze. Presente inoltre la funzione di correzione automatica del colore, che garantisce una fedele riproduzione cromatica anche in condizioni di scarsa luminosità.

Non mancano ben 2 microfoni con cancellazione del rumore, che catturano la voce in modo chiaro e cristallino, anche in circostanze in cui il rumore ambientale è particolarmente presente. Per quanto riguarda invece la compatibilità, la telecamera supporta la maggior parte dei sistemi operativi quali Windows, Mac OS, Linux e Android. Lo stesso vale per i software per videochiamate e videoconferenze come Zoom, Skype, Teams, FaceTime e Google Meets. Un dispositivo quindi molto versatile sia per la DAD, che per le riunioni in ambito professionale, ad un costo decisamente contenuto.

Grazie ad un coupon di 14 euro attivabile direttamente dalla pagina prodotto, la webcam è acquistabile su Amazon a soli 25,99 euro.