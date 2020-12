Webcam con LED Ring regolabile a meno di 40 euro

Oggi vi suggeriamo una webcam estremamente interessante, perfetta per qualsiasi utilizzo, dalle videoconferenze allo streaming online. Si tratta di una camera simile alla più blasonata Razer Kiyo, ma ad un prezzo nettamente più abbordabile: la Ovifm Webcam 2k.

Webcam Ovifm 2K: caratteristiche tecniche

Prima di tutto come suggerisce il nome, la risoluzione della webcam arriva a ben 2K. Il doppio rispetto al Full HD, chiaramente con i dovuti compromessi sul framerate: 10fps per il 2K, 30fps invece per il Full HD. Si tratta di una caratteristica interessante al di là del basso framerate, tenuto conto che la maggior parte delle webcam in questa fascia di prezzo si limitano al massimo a 720p a 30fps.

Particolarità della webcam però, così come per la Kiyo, è il LED Ring posto intorno all’obbiettivo, regolabile in intensità. Questo permette di illuminare il soggetto ripreso anche in condizioni di scarsa luminosità. Vantaggio fondamentale della camera è la funzione plug and play, che permette di utilizzarla senza alcuna installazione driver. Comodo l’autofocus che mantiene sempre a fuoco il soggetto ripreso, abbinato ad un grandangolo di ben 110°.

La cam è compatibile con qualsiasi sistema operativo, come Windows, Mac, Linux o Android. Infine supporta naturalmente i maggiori software di videoconferenza come Skype, Google Meets, Microsoft Teams o Zoom. Oggi è disponibile su Amazon a soli 35,49 euro con uno sconto di 14,50 euro sul prezzo di listino.