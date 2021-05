Webcam FHD per DAD, streaming e conferenze in offerta

Tra le tante offerte del giorno di Amazon, oggi vogliamo suggerirvi una webcam in forte sconto, indirizzata a chi predilige la qualità dell’immagine. Stiamo parlando della Spedal C928, una webcam Full HD caratterizzata da un’estrema versatilità e flessibilità.

Webcam Spedal C928 Full HD: caratteristiche tecniche

Partiamo dal sensore, un obbiettivo dotato di 6 lenti in grado di catturare immagini in Full HD (1080p) con una frequenza di 30 frame al secondo. Molto interessante il “Privacy Shutter”, una copertura della webcam in questo caso a scomparsa. Questo, infatti, è inserito direttamente all’interno del corpo della webcam, e può essere utilizzato attraverso un comodo pulsante a scorrimento posto nella parte superiore. Non mancano naturalmente alcune funzionalità indispensabili per ottenere la migliore qualità possibile durante le chiamate. La prima è l’autofocus che mette a fuoco automaticamente il soggetto ripreso, in modo da avere immagini sempre nitide e definite anche nel caso in cui il soggetto si sposti nell’inquadratura. L’altra invece è la correzione automatica del colore, che garantisce una fedele riproduzione cromatica anche in condizioni di scarsa luminosità. Non mancano 2 microfoni con cancellazione del rumore per conversazioni chiare e cristalline in ogni circostanza.

L’angolo di ripresa è di 80 gradi, non estremo, ma dettato dalla versatilità che contraddistingue la webcam. La webcam, infatti, è ottimizzata per OBS, e quindi adatta per lo streaming su Twitch, Facebook Live e YouTube. Di conseguenza l’angolo di ripresa è pensato per l’inquadratura sullo streamer che non diventi dispersiva. Naturalmente, però, la C928 è compatibile con la maggior parte dei software per videochiamate e videoconferenze come Skype, Teams, Zoom, FaceTime e Google Meets. Che vogliate quindi partecipare ad una riunione o seguire le lezioni in DAD, la camera gestirà tutto in maniera eccellente. Supporta sia sistemi operativi Mac OS che Windows, inclusa Xbox One. Infine la configurazione è estremamente semplice: trattandosi di un dispositivo plug and play, basterà collegarla ad una qualsiasi porta USB e sarà pronta per l’utilizzo.

Grazie alle offerte del giorno la C928 è acquistabile su Amazon a soli 29,99 euro con uno sconto di ben il 40% sul prezzo di listino.