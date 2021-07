Webcam Full HD 30fps per DAD a meno di 20 euro

Uno degli accessori di cui non possiamo ancora fare a meno è senza dubbio la webcam, strumento divenuto indispensabile con la DAD e le videoriunioni. Quella che vi suggeriamo oggi è la Nulea C902 Full HD, una webcam piuttosto economica, ma dalle buone prestazioni e versatilità.

Webcam Nulea C902 FHD: caratteristiche tecniche

La camera ha un sensore CMOS in grado di registrare immagini Full HD con una frequenza di 30 fotogrammi al secondo. Il campo visivo è di ben 98 gradi consentendo una ripresa più ampia, utile soprattutto per le riunioni. Non manca un microfono integrato con cancellazione del rumore il quale garantisce conversazioni chiare e cristalline, anche in ambienti mediamente disturbati. Molto comoda la base girevole a 360 gradi ed inclinabile di 180 gradi che, grazie ad un foro nella parte inferiore, permette di montare la webcam su un treppiede. Ottima la privacy cover a scorrimento, unico sistema realmente efficace per impedire ai malintenzionati di accedere alle immagini.

La telecamera supporta praticamente con qualsiasi versione del sistema operativo Windows, così come con Mac OS, Linux e perfino Android. Naturalmente la compatibilità è garantita con tutti i maggiori software per videochiamate e videoconferenze come Skype, Teams, FaceTime, Zoom e Google Meets. Tuttavia, parlando di versatilità, è interessante l’ottimizzazione per applicazioni come OBS o XSplit. Questa permette infatti di utilizzare la webcam per condividere le proprie sessioni di gioco su Twitch, YouTube o Facebook Live. Parliamo quindi di uno strumento ormai indispensabile, di buona qualità, ma ad un prezzo estremamente contenuto.

Grazie alle offerte del giorno, infatti, la webcam è acquistabile su Amazon a soli 17,68 euro con uno sconto del 39% sul prezzo di listino.