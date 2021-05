Webcam Full HD 30fps per DAD a soli 10 euro

Quella che vi suggeriamo oggi è una buona webcam Full HD ad un prezzo veramente eccezionale, grazie ad uno sconto del 50%. Si tratta della Facamword Webcam Full HD, un dispositivo semplice, ma funzionale ed estremamente versatile, dal rapporto qualità/prezzo imbattibile.

Webcam Facamword Full HD: caratteristiche tecniche

Nonostante si collochi nella fascia entry-level, il design è piuttosto curato con una cornice spazzolata. Tra i dettagli che saltano immediatamente all’occhio c’è sicuramente la privacy cover. Questa permette di coprire, e quindi oscurare, l’obbiettivo quando la telecamera non è in utilizzo, in modo da evitare l’accesso alle immagini da parte di malintenzionati. L’obbiettivo è in grado di catturare immagini in Full HD (1080p) a 30 frame al secondo con un ampio angolo di visione di ben 120 gradi. Sono presenti, inoltre, due microfoni integrati con cancellazione del rumore, che garantiscono una voca chiara e cristallina all’ascoltatore. La configurazione poi è estremamente semplice, trattandosi di un dispositivo plug and play. Sarà quindi sufficiente collegare la camera ad una qualsiasi porta USB e questa sarà pronta per l’utilizzo.

Per quanto concerne la compatibilità invece, la webcam supporta sia Windows che MacOS sul fronte dei sistemi operativi. Per le applicazioni invece, sono supportati i maggiori software per videochiamate e videoconferenze quali Skype, Zoom, Teams, FaceTime, Google Meets. Chiude la dotazione un pratico supporto inclinabile e ruotabile a 360 gradi, in modo da adattare l’angolo di cattura a qualsiasi esigenza.

Grazie ad uno sconto del 50% attivabile direttamente dalla pagina prodotto, la webcam è acquistabile su Amazon a soli 10,49 euro.