Webcam Full HD a meno di 20 euro su Amazon

Oggi vi proponiamo una nuova webcam economica, indirizzata a chi in questo periodo ne ha l’esigenza, ma non vuole spendere troppo. Parliamo della webcam NIYPS per PC Full HD, un dispositivo che offre l’essenziale, ma senza scadere dal punto di vista della qualità dell’immagine.

Webcam NIYPS Full HD: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dall’immagine infatti, la videocamera è in grado di riprendere ad un risoluzione di 1920x1080p (Full HD). La configurazione prevede un obbiettivo in vetro e ben due microfoni di cui uno dedicato alla riduzione dei rumori di fondo. In questo modo le conversazioni saranno più chiare per chi ci ascolta, anche in ambienti particolarmente rumorosi.

Vantaggio della webcam è sicuramente la funzionalità plug and play. Non necessita quindi di alcuna installazione software per funzionare, sarà sufficiente collegarla ad una qualsiasi porta USB. Questo favorisce la versatilità, in quanto potrà essere spostata da un dispositivo all’altro in maniera immediata, evitando al contempo di avere apparecchi diversi per ogni piattaforma.

Naturalmente trattandosi di un accessorio dedicato allo smart working ed allo studio, è compatibile con le maggiori applicazioni di videoconferenza. Sono supportati Skype, Zoom, FaceTime o Microsoft Teams. Inoltre supporta anche i principali canali di streaming come Facebook, Youtube o Twitch. Si tratta quindi di una webcam in grado di soddisfare un po’ tutte le esigenze, senza enormi pretese, ma di buona qualità.

Oggi possiamo trovarla in offerta su Amazon ad un prezzo di soli 19,10 euro, con uno sconto del 34% sul prezzo di listino.