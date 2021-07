Webcam Full HD per DAD e streaming in offerta

Se siete alla ricerca di una buona webcam, ma che costi il meno possibile, oggi Amazon ha un’interessante offerta per voi. Si tratta della AGPTek AC10, una telecamera estremamente economica, ma dal rapporto qualità/prezzo praticamente imbattibile.

Webcam AGPTek AC10 Full HD: caratteristiche tecniche

Innanzitutto partiamo dal sensore, aspetto fondamentale di ogni webcam. Si tratta di un CMOS (1080p) da 2 Megapixel in grado di riprendere immagini in Full HD (1080p) a 30fps. Parliamo di un grandangolare da 105 gradi che aumenta considerevolmente l’area ripresa rispetto alle tradizionali webcam, un aspetto decisamente utile soprattutto per le videoriunioni. Non manca l’autofocus che permette di mantenere automaticamente a fuoco il soggetto, senza alcun intervento manuale da parte dell’utente. Comoda la base che, invece, permette di ruotare la webcam di 360 gradi ed inclinarla su un asse di 180 gradi.

La configurazione è estremamente semplice grazie alla funzionalità plug and play. Non è necessario quindi installare drive o software di terze parti. È sufficiente collegare la webcam ad una qualsiasi delle porte USB ed il gioco è fatto. La compatibilità è garantita con qualsiasi sistema operativo Windows, Mac OS, Linux e addirittura Android. Naturalmente sono supportati tutti i maggiori software per videoconferenza come Skype, Teams, Zoom, Google Meet e Facetime. Tuttavia è molto interessante l'ottimizzazione per software come OBS e XSplit. Questa garantisce ottimi risultati anche per le dirette su Twitch, YouTube e Facebook Live. Presenti anche due microfoni incorporati con cancellazione del rumore che garantiscono conversazioni chiare e cristalline.

Grazie alle offerte del giorno la webcam è acquistabile su Amazon a soli 13,99 euro con uno sconto di addirittura il 44% sul prezzo di listino.