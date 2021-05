Webcam Full HD per DAD scontata di oltre il 40%

Oggi vi riportiamo una buona offerta su un’ottima webcam economica che si caratterizza per la sua versatilità. Si tratta della Vcloo Webcam 1080p, una camera Full HD oggi scontata di quasi metà prezzo su Amazon.

Webcam Vcloo 1080p: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal sensore, parte integrante della webcam. In questo caso troviamo un obbiettivo in grado di riprendere immagini Full HD (1080p) con un framerate di 30fps. Molto interessante lo standard H.264 che garantisce un’ottima qualità dell’immagine a bit rate notevolmente bassi. A supportare la qualità di chiamate e conferenze, ci sono l’autofocus e la correzione automatica della luce. La prima permette di mantenere il soggetto ripreso costantemente a fuoco, mentre la seconda garantisce una riproduzione fedele dei colori anche in ambienta con illuminazione scarsa. Per quanto riguarda la parte audio invece, troviamo due microfoni stereo con cancellazione del rumore. Questi forniscono una voce chiara e cristallina in ogni circostanza.

La configurazione è estremamente semplice, trattandosi di un dispositivo plug and play. Non avremo bisogno di driver o software di terze parti, sarà sufficiente collegare la telecamera ad una qualsiasi delle porte USB. La camera è compatibile con la maggior parte dei software per videochiamate come Skype, Teams, Zoom, Meet e FaceTime. Per quanto riguarda i sistemi operativi, invece, supporta praticamente tutti gli OS disponibili sul mercato quali Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, iOS e Android. Un dispositivo quindi estremamente versatile e dal prezzo contenuto, ideale per la DAD o per l’ufficio.

Grazie ad un’offerta lampo, la webcam è acquistabile su Amazon a soli 16,99 euro con uno sconto del 43% sul prezzo di listino.