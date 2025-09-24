 Webcam Full HD: è tra le più vendute su Amazon, oggi a -40%
Risluzione Full HD, correzione automatica dell'illuminazione e due microfono: compra la webcam di UGREEN in forte sconto su Amazon.
Tecnologia PC Hardware
È in sconto del 40% rispetto al listino ufficiale: la webcam Full HD di UGREEN è perfetta per Zoom, Teams, YouTube, TikTok e altre piattaforme, supporta tre modalità di installazione: clip su monitor, scrivania oppure treppiede, con rotazione orizzontale a 360 gradi e verticale a 15 gradi, garantendo massima flessibilità d’uso. Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte del design, come dimostra lo stile elegante e in grado di adattarsi a ogni setup.

L’offerta di Amazon sulla webcam Full HD di UGREEN

Integra un sensore CMOS in alta risoluzione che cattura video nitidi e fluidi, con correzione automatica dell’illuminazione per immagini sempre luminose e dettagliate, in ogni ambiente e condizione di luce. Ci sono anche due microfoni omnidirezionali con la cancellazione del rumore, capaci di captare chiaramente la voce fino a tre metri di distanza, ideali ideali per riunioni, videochiamate e conferenze da remoto. È una periferica di tipo plug-and-play compatibile con Windows, Linux, macOS e Android, funziona senza driver e si collega tramite cavo USB. Scopri di più nella scheda completa.

Approfitta dello sconto del 40% sul listino e acquista la webcam Full HD di UGREEN al prezzo finale di soli 17,95 euro. È venduta dallo store ufficiale del marchio e spedita da Amazon attraverso la sua rete logistica.

UGREEN Webcam Full HD 1080P 30FPS USB A PC Camera 2 Microfono Incorporato 85° Angolo di Visione per Windows MacOS Linux Supporto Youtube Streaming Skype Video Calling Zoom Videoconferenze(Grigio)

Grazie alla disponibilità immediata, se la ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani, così da poter iniziare subito a utilizzarla. Se sei un membro Prime hai diritto alla consegna gratis. Chiudiamo segnalando che il voto medio assegnato da migliaia di recensioni è superiore a 4/5.

24 set 2025

24 set 2025
